Tutelare le vittime di sfruttamento sessuale

Progetti socio sanitari per la tutela delle persone vittime della tratta o sottoposte a grave sfruttamento sessuale e lavorativo - denominati ’Oltre la StradaRiduzione del danno’ e ’Invisibile’ – sono stati approvati per il periodo da ottobre 2023 fino a settembre 2024 dal Comune di Ferrara, in accordo con la Regione Emilia Romagna. Si tratta della prosecuzione, in continuità con gli anni precedenti e fin dal 1996, di progetti di prevenzione socio sanitaria rivolti al fenomeno della prostituzione in strada e al chiuso, e si realizzano attraverso interventi specifici di contatto tra le operatrici dell’Unità di Strada del Centro Donna Giustizia aps di Ferrara – a cui è affidata la gestione dei due progetti – e le sex worker, per promuovere sensibilizzazione e informazione sui rischi delle infezioni e malattie sessualmente trasmissibili e sull’importanza della tutela della salute.

I fenomeni di prostituzione pongono un’importante questione di salute pubblica in quanto le persone che si prostituiscono, soprattutto se in condizioni di irregolarità, affrontano ostacoli importanti di natura sociale, giuridica, linguistica e culturale per l’accesso ai servizi socio-sanitari, contribuendo conseguentemente all’incidenza di nuove diagnosi di Ist (infezioni sessualmente trasmissibili), in particolare Hiv, rispetto alla popolazione generale. Per la prostituzione al chiuso, le operatrici procedono con telefonate di contatto ai numeri pubblicizzati nei siti web e tramite i canali social per invitarle, e spesso ad accompagnarle, a fare visite mediche e a sottoporsi a screening sulle IST allo scopo di sostenere l’accesso delle persone che si prostituiscono verso i presidi sanitari territoriali.