"Tutta Campotto per gli alluvionati" Successo per l’evento benefico

Il grande cuore di Argenta e Portomaggiore si è fuso per aiutare gli alluvionati. Sono stati raccolti 10mila euro da "Uniti per Campotto", la cena di solidarietà organizzata dai Comuni di Portomaggiore e Argenta, le rispettive Pro Loco, il mondo associazionistico argentano e le brigate di cucina di cinque ristoranti della zona. Una collaborazione ad ampio spettro, che ha ottenuto un largo successo: tutti si sono sentiti coinvolti. Attovagliate 470 persone, praticamente il tutto esaurito, per la manifestazione inserita nel circuito ’Romagna tin bota!’. Esulta Giovanna Toschi, presidente di Pro Loco e Palio di Portomaggiore, che ha coordinato i circa quaranta volontari impegnati nel servizio ai tavoli e in cucina: "La partecipazione è stata eccezionale, basti dire che in pochi giorni erano stati bruciati in sole prenotazioni i 400 posti messi a disposizione dall’organizzazione". Gli sforzi non saranno vani: "Quanto raccolto, detratte le spese vive, andrà interamente a dieci famiglie di Campotto che hanno subito i danni maggiori, la metà delle quali sono ancora sfollate". Le fa eco il sindaco di Argenta Andrea Baldini: "Tutta Campotto si è ritrovata al parco Due ponti per la cena di solidarietà dedicata alle famiglie argentane colpite dall’alluvione. È stata una bellissima serata, testimone dell’impegno che abbiamo visto nelle nostre piazze dal 16 maggio scorso fino a oggi".

Un impegno "che ha fatto la differenza: quello che sepre unisce la nostra comunità. Grazie a tutte le associazioni che hanno organizzato l’evento o dato una mano, e ai ristoratori di Campotto, uniti ai fornelli - una fotografia bellissima che poche altre volte abbiamo visto - e a tutti coloro che hanno partecipato". La solidarietà non finisce qui: "Come Pro Loco e Palio Portuense abbiamo raccolto altri 4mila euro da altre iniziative – aggiunge Giovanna Toschi – che andranno a beneficio della comunità di Sant’Agata sul Santerno".

Franco Vanini