’Tutte le Direzioni’ a ritmo di swing Ultima tappa: Parigi degli anni ’50

Finale con il botto per ’Tutte le Direzioni in Summertime’. La manifestazione si conclude questa sera al Bagno Medusa 1 (lido degli Estensi) a ritmo di ‘Swing, Swing, Swing!’. Sul palcoscenico salirà Saint Germain Swing Quartet, che porterà il pubblico, attraverso la musica, a fare un viaggio a ritroso nel tempo nella Parigi anni Cinquanta, da Ellington a Django Reinhardt.

Sarà quello ð 347.6961632. E’ questa serata, presentata dal gruppo dei 10 che ha ideato tutta la manifestazione. Ingredienti della rassegna che si è dipanata nel corso dell’estate la buona musica, le location l’entroterra ferrarese fino ai lidi estivi. Sono stati nove gli appuntamenti proposti da Tutte le direzioni in Summertime 2023.

Per la prima volta la manifestazione è “approdata” anche a Un fiume di musica, rassegna che è andata in scena al molo Wunderkammer nella darsena. Oltre allo Spirito, locale di Vigarano Mainarda, tra le tappe di un sentiero ideale tracciato da note ed emozioni il Leon d’Oro, bar ristorante storico di a Ferrara, poi le tre mete marittime Marrakech Beach 55 di Lido di Spina, il Bagno Medusa di Lido di Estensi e il Bar Ragno di Comacchio. Filo rosso dell’iniziativa Tutte le direzioni in Summertime alcuni dei più bei concerti già tenuti nel recente passato allo Spirito. Il Gruppo dei 10 è un sodalizio nato nel 2010, l’idea di alcuni ferraresi desiderosi di arricchire il panorama culturale con concerti dedicati al jazz e non solo. Insomma una bell’estate insieme l’estate che si chiude a ritmo di ‘Swing, Swing, Swing!’. Ci si trova questa sera al Bagno Medusa 1.