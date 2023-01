Tutte le Direzioni parte con il botto Allo Spirito quei ‘vecchi ragazzi’

Prima puntata allo Spirito, locale di di Vigarano Mainarda, della nuova rassegna del Gruppo dei 10. Protagonista sarà questa sera ‘Old Folks’ quartet featuring Danilo Rea. Una partenza con il botto per Tutte le Direzioni in Winter-Springtime 2023.

Sul palco dello Spirito, insieme all’acclamato pianista, suoneranno Gaspare Pasini, sax alto, Ares Tavolazzi al contrabbasso e Luigi Bonafede alla batteria, per una serata ritmica di alto spessore, all’insegna della grande musica di questi ‘vecchi ragazzi’. Dopo decenni di frequentazioni intrecciate, tra assidue collaborazioni e amicizia autentica, i quattro veterani della musica hanno deciso di condividere anche il palcoscenico per alcuni riuscitissimi concerti. Propongono con lo stesso swing, lo stesso groove, lo stesso feeling, il loro bagaglio comune che interconnesso sul palco crea un’alchimia rara e straordinariamente coinvolgente. Old Folks è un incontro di vite passate in musica suonata ed esperienze irripetibili vissute con quella spinta interiore e sinergica che solo il jazz è in grado di far esplodere nelle viscere di chi suona e nel cuore di chi ascolta. Gli appuntamenti che vengono proposti allo Spirito tra musica, letteratura e comicità. La nuova rasegna punta a far trascorrere insieme l’inverno e la primavera 2023, verso tutte le direzioni, compresa la comicità, la letteratura, e l’immancabile musica con ospiti di assoluto rilievo. Sono sei le date che da oggi al 22 aprile sono racchiuse in Tutte le direzioni in Winter – Springtime 2023, rassegna organizzata da Il Gruppo dei 10, sodalizio ideato nel 2010 da alcuni ferraresi desiderosi di arricchire il panorama culturale estense con concerti dedicati al jazz e non solo.

Prossimo evento venerdì 3 febbraio con “Aspettando Carnevale”, serata danzante con la Signora Coriandoli e… stelle filanti. L’irruente e meraviglioso personaggio interpretato dal comico Maurizio Ferrini, accompagnato dalla Lama’s Band, con Renzo Fenzi alla voce, Gianni Tartaglione alle tastiere, Elio Rebecchi ed Elio Bertelli alle chitarre elettriche, Franco “Molly” Molinari al basso elettrico e Marco “Cinghiale” Govoni alla batteria. I concerti iniziano alle 20.