Tutte le iniziative del Natale

È arrivato il fine settimana natalizio, che a Copparo sarà scandito dagli appuntamenti del programma ‘Un Magico Natale’. Domani debutta il Christmas Party organizzato dalla Pro Loco di Saletta. Il ritrovo è fissato al campo sportivo di Saletta alle 15.30: si inizierà con il concorso ‘Il Natale per me’ e, alle 18, si proseguirà con la consegna dei regali (info: 340-7913600). Dalle 15, in piazza della Libertà a Copparo, l’appuntamento è con ComArt e ‘Aspettando Natale... a casa di Babbo’: si potrà lasciare le letterine. Funzioneranno la pista di pattinaggio sul ghiaccio, la giostra per bambini in via Roma e, domani e domenica, sarà aperto il Mercatino per la vita all’oratorio Don Orione. Domenica i mercatini ‘Creativando’.