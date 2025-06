Tutte le ‘Regine’ dell’ArenaMeis. Storie di donne al cinema all’aperto

Torna dal 2 luglio la sesta edizione dell’ArenaMeis, il cinema all’aperto nel giardino del Museo nazionale dell’ebraismo italiano e della Shoah. L’appuntamento è dedicato alle pellicole che trattano le infinite sfaccettature dell’identità ebraica. Ogni serata è preceduta da una introduzione – a cura di ospiti speciali (registi, musicisti, attori) e dello staff del museo – che approfondisce curiosità e dà letture inedite del film proiettato. Al centro del dibattito, l’ebraismo con le sue tradizioni differenti, le storie personali, i valori e la ricchezza delle diversità.

In aperto dialogo con la mostra del Meis ‘Bellissima Ester. Purim, una storia senza tempo’, l’ArenaMeis si intitola ‘Regine’ e si focalizza sulle storie di donne, note e meno note, con le loro vite complesse, le loro scelte da fare e gli ostacoli da affrontare in un mondo che a volte sembra fatto su misura per gli uomini. In calendario, commedie, drammi, documentari e racconti agrodolci che incanteranno il pubblico. Come ogni anno, i film saranno introdotti da registi, giornalisti e attori che condivideranno un punto di vista originale della storia. Il primo dei sette appuntamenti è il 2 luglio con ‘La farfalla impazzita’, il film tv prodotto da Rai Fiction e 11 Marzo Film e interpretato magnificamente da Elena Sofia Ricci. Al centro della scena, la vicenda reale di Giulia Spizzichino, ebrea romana sopravvissuta alla Shoah, che perse alcuni parenti nell’Eccidio delle Fosse Ardeatine. La donna con coraggio e dignità a distanza di 50 anni ha iniziato una lunga battaglia per far processare Erich Priebke. Interviene lo scrittore Roberto Riccardi, co-autore insieme a Giulia Spizzichino (scomparsa nel 2016) dell’omonimo libro edito da Giuntina che ha ispirato il film. La proiezione sarà gratuita e questa sarà anche la serata nella quale, grazie a Campagna Amica Coldiretti Ferrara, si potranno acquistare e degustare frutti di stagione per accompagnare nel modo più gustoso il film. La seconda proiezione è prevista il 9 luglio: il regista Eran Riklis presenta ‘Leggere Lolita a Teheran’, tratto dall’omonimo best seller di Azar Nafisi e dedicato alla vita di un gruppo di donne iraniane studentesse di letteratura e alla loro sfida per emanciparsi dopo la Rivoluzione del ‘79. Anteprima speciale il 16 luglio con le prime due puntate della serie tv ‘Kugel’, spin off del telefilm cult ‘Shtisel’ dedicato al mondo affascinante e misterioso degli ebrei ultraortodossi. ‘Kugel’ segue le tragicomiche vicende di Nuchem Shtisel e di sua figlia Libbie. La proiezione sarà in lingua originale con i sottotitoli in italiano. Il 23 luglio è tempo per ‘Heartburn. Affari di cuore’, una commedia intensa interpretata da due star di Hollywood: Meryl Streep e Jack Nicholson. Il film semi-autobiografico ricalca il matrimonio naufragato della sceneggiatrice e scrittrice Nora Ephron con il giornalista Carl Bernstein, autore dello scoop che fece esplodere il caso ‘Watergate’. Ad introdurlo, le studentesse della Blow-up Academy Giulia Leone e Alessia Schipani. Il 6 agosto non può mancare l’annuale Arena Junior, la serata gratuita dedicata a grandi e piccini. Si prosegue, in continuità con lo scorso anno, con la saga di ‘Shrek’, l’orco più amato delle favole. ‘Shrek 2’ vede come protagonista la principessa Fiona e la segue nel suo difficile ritorno a casa, il Regno di Molto Molto Lontano, dove la aspettano impazienti mamma e papà, ancora inconsapevoli di avere come genero un gigantesco orco verde. Questa proiezione sarà gratuita e all’ingresso i bambini riceveranno una sorpresa.

Dopo una breve pausa, l’arena ritorna con gli ultimi due appuntamenti: il 27 agosto il giornalista di Sky Tg24 Renato Coen introduce il thriller storico ‘Shoshana’ diretto da Michael Winterbottom. Il film riporta indietro nel tempo e racconta la Palestina sotto il mandato britannico. Ultimo appuntamento il 3 settembre con ‘Liliana’, il documentario dedicato alla Senatrice a vita Liliana Segre. Lo presenta al pubblico il registra Ruggero Gabbai che ne svelerà la genesi e il dietro le quinte. E nell’ultima serata secondo appuntamento con i sapori della frutta. L’arena si tiene nel giardino del Meis (via Piangipane 81). I film iniziano alle 21.30. È raccomandato prenotare il biglietto chiamando il 342 5476621 (da martedì a domenica dalle 10 alle 18) o scrivendo a eventi.meis@sistemamuseo.it.