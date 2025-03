Tutti a scuola con il piedibus delle elementari

È ripartito il Piedibus, un gruppo di scolari che va a piedi insieme a scuola, accompagnato da genitori o volontari, lungo percorsi stabiliti. È gratuito ed è aperto a tutti gli alunni della Scuola Primaria di Poggio Renatico e Gallo. Si tratta di un gruppo di bambine e bambini che vanno a scuola insieme a piedi, accompagnati da alcuni genitori o volontari di associazioni del territorio, che svolgono la funzione di “autisti”. Come per uno scuolabus, c’è un percorso con fermate, orari fissi e un regolamento da seguire. Ogni scuola può avere più linee di pedibus e bicibus che accompagnano gli studenti in tempo per l’inizio delle lezioni. Si tratta di un progetto di comunità rivolto alle scuole primarie di cui studenti, famiglie e scuole sono protagonisti.