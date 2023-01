Tutti a tavola con piatti di maiale Si riscoprono le tradizioni culinarie

Un evento dedicato alla riscoperta delle più antiche tradizioni culinarie matildee, alla valorizzazione del quinto quarto, l’insieme delle parti meno nobili del maiale. È quanto avverrà questa domenica, a partire dalle 9.30, al campo sportivo di Scortichino. Si chiama “Porci e porci – ‘Na magnàda da porc” e prevede sia una fase dimostrativa della cottura di alcune parti del suino, sia una parte gastronomica in cui si potrà mangiare quanto preparato. "Un evento molto apprezzato dalla nostra comunità, sempre attenta a preservare le autentiche tradizioni locali – commentano il sindaco Saletti, e l’assessore Sartini –. Verranno preparate e servite le parti “più nobili fra le meno nobili”, lavorate utilizzando tecniche antiche ma di certo non ancora dimenticate". Per informazioni e prenotazioni: 328-3013335, 348-4204453.