"Tutti amano il meteorite. Un’attrazione turistica"

Renazzo e Cento pronte a una grande celebrazione, raccontando al mondo l’importanza del meteorite che esattamente 200 anni fa, il 15 gennaio 1824, cadde nelle campagne renazzesi, diventando poi la capostipite di una serie di altre meteoriti condriti carbonacee dalle quali lunghi studi hanno portato in anni recenti a parlare di panspermia, cioè l’arrivo sulla Terra delle molecole necessarie a poter formare la vita. Meteorite che, grazie agli studi, all’aver riscoperto documenti e al tanto impegno di Thomas Mazzi degli Astrofili di Cento, solo a maggio scorso si è potuto determinare l’esatto punto di caduta, fissandolo con certezza a circa 500 m a nord della chiesa di San Sebastiano nei campi attigui a via Buttieri. Ed ora, dopo 200 anni, si riscopre tutto, e anzi, se ne può sapere di più, in questa celebrazione realizzata dagli Astrofili che sono riusciti a creare attorno entusiasmo e curiosità da parte di associazioni, scuola, enti ed esperti come Giordano Cevolani del Cnr per le ricerche sui meteoriti, fino a riportare sul territorio, quel prezioso frammento ed aprire la strada anche per un nuovo turismo oltre a spiegare a tutti la storia di questa preziosissima meteorite. "Si sono creati tanti eventi perché siamo riusciti a sensibilizzare le persone che hanno dato una bella risposta – dice Mazzi – ne è valsa la pena, soprattutto perché c’era chi nemmeno sapeva dell’esistenza della meteorite e soprattutto perché in tanti ora hanno cominciato ad amarla e appassionarsi. E anche io, nonostante l’avessi già vista e l’abbia studiata, quando l’ho vista arrivare in Pinacoteca, mi sono emozionato". Una celebrazione che guardando al passato e al cielo, apre le porte al futuro. "Della meteorite Renazzo ne parlano tutt’ora in tutto il mondo, tant’è che è recente un video realizzato in Arizona – prosegue – il nostro meteorite può diventare un nuovo motivo di turismo in zona. Noi abbiamo aperto la strada e passiamo il testimone a chi ha l’occasione e l’opportunità di far si che questo turismo ingrani, facendo in modo che si conosca sempre più la storia, l’impatto scientifico, ingolosendo a raggiungere Renazzo e magari legandoci al Museo Bombicci dov’è custodita". Domani pomeriggio uno speciale annullo filatelico sulla cartolina creata da Enrico Balboni.

Laura Guerra