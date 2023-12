’Tutti assolti tranne il cane’: performance teatrale

"Sono una pasticciona con milioni di interessi. Scrivo sui disegni, sui post-it, sui foglietti liberi che colorano la casa. Mi sono divertita a sperimentare il viaggio nella costruzione di un libro di 52 poesie. Selezionare, dare un senso logico che non sia quello cronologico. Era arrivato il tempo di fare ordine". Cinzia Virginia Vaccari, attrice, pittrice, innamorata della natura, presenta oggi, alle 18, alla libreria Ubik di Ferrara, in una performance teatrale, il suo libro ‘Tutti assolti tranne il cane’. "Ho sempre ripudiato la pubblicazione – spiega – ci sono già troppe cose pubblicate. Non volevo inquinare. Poi ho scoperto la print on demand, ovvero il servizio di stampa che prevede l’ordinazione di un libro su richiesta anche di una sola copia. Si può depositare un libro al costo della sola copertina. E’ bello sapere che la gente è libera di acquistarlo on line o nelle librerie. E così ho pubblicato, per non perderle". Cinzia Virginia Vaccari è una viaggiatrice della vita: "Vivo un grande amore per la poesia, per l’ambiente, per la natura – racconta –. Mi interessa tutto quello che può partecipare all’amore per la vita. Perché quando c’è la bellezza e la voglia di far parte del tutto, si vive la ricchezza del tempo, si è aperti a quello che succede". Il libro è diviso in tre sezioni: "La poesia autentica credo nasca da momenti autobiografici anche quando non lo vogliamo ammettere – racconta –. Questi momenti più intimisti cedono poi il passo a qualcosa di più universale. Sgorgano dalle osservazioni, dalla meraviglia, dal lasciarsi andare, dall’accogliere quello che accade. Una prima sezione è dedicato al ricordo: viaggi, persone, animali, immagini, momenti. La seconda è più dura, lapidaria, cruda – spiega – come è il mio carattere, dedicata alla società, alle cose che accadono, anche agli orrori. La terza sezione è dedicata all’amore, non idilliaco, ma non per forza sofferto".

Claudia Fortini