Tutti di corsa all’alba ‘Imagine’ sulle maglie: "Un mondo di pace"

Sulla maglietta color magenta quella che oggi ancora di più sembra una parola magica, un sogno. ‘Imagine’ si leggeva sul petto dei corridori per celebrare i cinquant’anni della canzone di John Lennon, ed evocare un desiderio. Un mondo di pace.

In duemila alle prime luci dell’alba. E’ la Run 5.30. Appuntamento al castello Estense per un evento che è ormai una tradizione. L’iniziativa è sorta grazie alla collaborazione fra Ginger Ssd e Uisp Ferrara (patrocinio del Comune). I partecipanti hanno percorso 5 chilometri nel percorso che ha toccato corso Martiri della Libertà, corso Giovecca, piazzale Medaglie D’Oro, sottomura, via Marco Polo, attraversamento di via San Maurelio, sottomura, attraversamento di via Baluardi, le vie Quartieri, Porta San Pietro, Carlo Mayr, Giuoco del Pallone, Scienze, Mazzini, piazza Trento Trieste, corso Martiri della Libertà fino all’arrivo in piazza del Municipio. "Le parole di Lennon – spiegano gli organizzatori – sono quantomai attuali. Il mondo al quale vogliamo appartenere dobbiamo immaginarlo giorno dopo giorno, in un gesto creativo di cui noi umani siamo capaci". C’era chi correva, altri camminavano. Nel serpentone famiglie con i figli piccoli, atleti con il proprio cane. Con la maglietta anche l’assessore allo sport Francesco Carità, che ha corso per 5 chilometri.

Un buongiorno speciale per la città di Ferrara con le strade deserte, attraversate solo dai partecipanti della Run 5.30. All’arrivo in piazza del Municipio, ristoro a base d’acqua e ciliegie di stagione. Run 5.30 è nata a Modena nel 2009, l’evento ideato dal pubblicitario Sergio Bezzanti e dalla biologa nutrizionista Sabrina Severi. Run 5.30 è un progetto incentrato sull’importanza di adottare uno stile di vita sano. "La passione per uno sviluppo sostenibile – sottolineano gli organizzatori – ha guidato le scelte di 5.30 fin dall’esordio nel 2009. L’obiettivo è quello di promuovere abitudini di vita sane e sostenibili grazie al movimento quotidiano, il cibo, la cultura, l’arte e l’esperienza. Il tutto nel contesto in cui la gente vive e lavora, con un evento a impatto zero". In azione il gruppo dei volontari della Uisp (comitato Ferrara) e la polizia municipale che hanno presidiato gli incroci lungo il percorso.

Mario Tosatti