Tutti di corsa alle 5.30 tra i banchetti di Avis

Grande successo a Cento venerdì mattina per la quarta edizione della Virtual Run 5.30, la camminata - corsa non competitiva che accompagna dal 2022 lungo le vie del centro storico alle prime luci dell’alba. L’appuntamento è stato alle 5.30 del mattino presso la sede di Avis, in piazzetta Benjamin Disraeli, dove iniziava e finiva il percorso ad anello per le vie di Cento per un totale di 5,30 km, al termine del quale Avis ha allestito un ricco e salutare ristoro finale, a cui è seguita la consueta mattinata di donazioni. a tutti gli iscritti è stata consegnata in regalo la T-shirt celebrativa dell’edizione 2025, che ancora una volta è stata un’occasione unica nel suo genere per arricchire il territorio con un evento che unisce la promozione di uno stile di vita sano e il sostegno alla comunità.

"La Virtual 5.30 di questo venerdì ha battuto ogni record – dicono dall’Avis di Cento –: 500 iscrizioni, 500 e più partecipanti che come un’onda verde hanno riempito le vie del nostro centro storico. Un evento che per la quarta volta unisce la nostra comunità alle prime luci del mattino. Un grazie immenso a tutti gli iscritti, ai nostri partecipanti storici e a tutti coloro che si sono messi in gioco per la prima volta. E un enorme applauso anche ai nostri volontari, che per mesi si impegnano per la buona riuscita di questo evento, e che come ogni anno si superano creando qualcosa di eccezionale. E ora possiamo ufficialmente iniziare il countdown per la quinta edizione".

Il successo della Virtual Run 5.30 dimostra come eventi semplici ma ben organizzati possano generare un impatto positivo su tutta la comunità, coinvolgendo cittadini, istituzioni, associazioni e realtà locali in un’esperienza condivisa che va oltre la semplice pratica sportiva. Molti partecipanti hanno sottolineato quanto sia stimolante iniziare la giornata con un momento di benessere collettivo, tra sorrisi, musica e un’atmosfera carica di energia positiva. Alcuni hanno già promesso di tornare il prossimo anno con amici e familiari, segno che la Virtual 5.30 non è solo una corsa, ma un appuntamento che cresce di edizione in edizione, diventando una tradizione sentita.