Tutti giù per terra La ‘BiblioApe’ sbarca nel parco Coletta

Ritorna ‘Tutti giù per terra’, proposta culturale estiva ambientata nelle piazze e nei giardini rivolta a bambini, ragazzi e alle loro famiglie. Dopo il rinvio per maltempo del primo incontro, l’esordio di ‘Al parco con… la BiblioApe’ in programma nel pomeriggio di oggi a Tamara. Alle 17 farà tappa al parco ‘Coletta’ la biblioteca su ruote con un catalogo di duemila volumi, da cui si potranno prendere in prestito libri. L’iniziativa, in collaborazione con la biblioteca ‘Anne Frank’ e ‘Le Pagine’, prevede anche lo spettacolo ‘Draghi e principesse difettosi’. L’ingresso è gratuito. La rassegna si compone di un ricco calendario di appuntamenti tra capoluogo e frazioni, organizzato dal Comune con Teatro De Micheli, biblioteca Frank, Archeologi dell’Aria, Cavalieri del Naviglio, Proloco di Ambrogio, Centro sociale Tamarese, Proloco Saletta, associazione Fiera Coccanile.

v. f.