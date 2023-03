Tutti gli eventi per festeggiare l’8 Marzo

Tanti eventi per festeggiare i diritti delle donne ad Argenta. Dopo l’inaugurazione di una panchina rosa ieri in piazza Caduti per la libertà di Anita, oggi è previsto un pranzo di beneficienza al campo sportivo di San Biagio; tutti i proventi saranno devoluti all’Udi e al Centro Donna Giustizia di Ferrara. Il 7 marzo inizierà la tradizionale distribuzione della mimosa a Santa Maria Codifiume, e proseguirà anche il giorno seguente ad Argenta e nelle frazioni di Campotto, San Biagio e Anita. Una mimosa speciale sarà consegnata a tutte le donne centenarie del Comune per festeggiare il loro importante traguardo di vita.