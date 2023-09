’Tutti gli scritti di Albertini’, incontro sull’Europa

CENTO

Sabato alle 10 in sala Zarri a Palazzo del Governatore a Cento, nell’ambito della rassegna Accade a settembre 2023, si terrà l’incontro pubblico intitolato "Europa, una casa comune per le sfide di domani". L’iniziativa, a cui parteciperanno, oltre alle autorità centesi, relatori esperti di Diritto e di Europa, è promossa dal Comune di Cento e dal Movimento federalista europeo – Mfe – sezione di Ferrara, in occasione della donazione da parte del Mfe-Sezione di Ferrara alla biblioteca civica Patrimonio degli Studi del Comune di Cento dei nove volumi della raccolta ‘Tutti gli scritti. Mario Albertini’. Si tratta dell’opera prestigiosa dello scrittore, iscritto al Movimento federalista europeo già nel 1945, stretto collaboratore e poi successore di Altiero Spinelli. L’ iniziativa intende esprimere la gratitudine del Comune di Cento e valorizzare la donazione di questi volumi che saranno a disposizione dei cittadini e di giovani interessati per studi, tesi di laurea, curiosità personale. Dopo i saluti dell’assessore alla cultura Silvia Bidoli interverranno Salvatore Aloisio, professore Unimore sul tema ‘Mario Albertini e la sua visione di Europa’, Guglielmo Bernabei, professore a contratto Unife che parlerà de ‘La cittadinanza europea e la consapevolezza dei cittadini’, e alla conduzione dell’incontro, Rossella Zadro.