Tutti i 32 candidati del M5S. Cucchi: "Fabio, schiena dritta"

Alla mensa di Viale K, il Movimento 5 Stelle ha annunciato ieri mattina i 32 candidati della lista a sostegno del candidato sindaco Fabio Anselmo. L’avvocato ferrarese, presente assieme ad alcuni esponenti del partito grillino, ha nuovamente attaccato Alan Fabbri: questa volta il tema toccato è stato quello della sanità, con un passaggiodelicato sui morti del Covid-19.

"Ferrara è stata l’unica città a non aver fatto sconti alla martoriata Bergamo sui prezzi delle cremazioni dei defunti – è l’attacco di Anselmo -, nonostante questo ricordo i 12 minuti di video del sindaco con la fascia tricolore mentre attendeva il convoglio militare dei corpi. Non dimenticheremo mai quel periodo, che ha segnato la nostra epoca recente: mi vergogno di appartenere ad una città che non si è fatta scrupoli nello smaltire i morti causati dalla pandemia applicando le tariffe di prezzo più alte sulle cremazioni. Anche perché quelle somme, poco dopo, sono state date ad un’impresa privata per organizzare feste ed eventi".

"Sul tema sanitario Fabbri dimostra ipocrisia e cinismo – prosegue il candidato del centrosinistra -, non manca di criticare la Regione e di fare telefonate spot per ergersi ad eroe e consentire di saltare la fila ad alcuni cittadini, ma al contempo ignora che il governo centrale a guida Meloni sta disinvestendo sulla sanità pubblica per dirottare denaro su quella privata. Il tema della sanità sarà centrale nel programma elettorale della nostra coalizione: la comunicazione di Fabbri è falsa e ipocrita, vuole essere il sindaco ‘amico di tutti’ ma pensa solamente a sé stesso e alla sua immagine". Nel tardo pomeriggio di domani, a San Martino, il centrosinistra presenterà il proprio programma: nel frattempo, il Movimento 5 Stelle ha annunciato i 32 candidati che sosterranno Anselmo alle prossime elezioni. "Conosco Fabio da tanti anni – le parole di Vittorio Ferraresi, già deputato ‘grillino’ -, abbiamo combattuto assieme tante battaglie in parlamento, dalla tortura ai diritti umani. E’ la scelta giusta, una persona libera da giochi di potere che tende al bene comune, lontana da qualsiasi partito politico: Fabio si candida per Ferrara, per i suoi cittadini, per le idee". Presente anche Ilaria Cucchi di Alleanza Verdi-Sinistra: "E’ un momento terribile per i diritti delle persone, ahimè a Ferrara in particolare, rispetto a quindici anni fa – quando l’ho conosciuta – la vedo trasformata in negativo. Bisogna vincere questa sfida tutti insieme: con coraggio, onestà e schiena dritta, quelle che Fabio ha sempre dimostrato di avere".

Di seguito i 32 candidati del M5S: Barbara Bergamaschi, Antonella Berti, Daniele Biancardi, Monica Caleffi, Davide Cannella, Enrico Cantone, Monica Chiarini, Mariarosa Fabbian, Raffaella Fabbri, Claudio Fochi, Leonardo Fusetti, Franco Gallinelli, Maurizia Ghisellini, Lorena Maini, Gabriele Maldini, Marcello Marangoni, Susanna Marchetti, Marzia Marchi, Massimo Mari, Manuela Mazzanti, Leonarda Nalli, Calogero Pace, Ercole Piva, Leonardo Polastri, Cristiana Previati, Francesco Reitano, Nicola Rondelli, Milva Roversi, Claudio Massimo Sfrisi, Pietro Straforini, Valentino Torbidone, Daniela Trevisani.