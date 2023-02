"Tutti i ferraresi accanto ai cittadini dell’Ucraina"

Caro Carlino,

i ferraresi al fianco della resistenza ucraina. A un anno dall’invasione dei russi, gli ucraini continuano la loro lotta di resistenza. La loro resistenza per ricacciare l’esercito di Putin dai propri confini non è diversa dalla resistenza degli italiani nei confronti del nazifascismo. E come celebriamo la nostra resistenza di popolo nei confronti dell’occupazione tedesca altrettanto è giusto fare aiutando con ogni mezzo la resistenza ucraina. Oggi l’Ucraina è in prima fila nello scontro fra la storia e la democrazia dell’Occidente e la dittatura di Putin: per questo noi tutti, anche noi ferraresi, abbiamo un debito di riconoscenza verso chi combatte contro l’esercito russo che occupa un Paese libero e democratico. Oggi l’Ucraina e domani altri seguendo il pensiero imperialista putiniano della grande patria russa. Ai cittadini ferraresi chiedo un piccolissimo impegno simbolico: venite oggi dalle 16 alle 17 in piazza del Municipio per dire il vostro grazie alle donne e agli uomini ucraini che vivono nella nostra città e aiutano, spesso, i nostri anziani. Chi ne possiede porti bandiere blu e gialle. In questa occasione, organizzata da +Europa e PSI e con l’adesione di Azione, donne ucraine conteranno il loro inno nazionale e verranno raccolte firme per chiedere l’incriminazione di Putin per crimini contro l’umanità. Coraggio ferraresi, quale che sia la vostra idea politica assieme mostriamo la nostra riconoscenza verso chi difende i nostri princìpi fondanti anche con il sacrificio della vita e accogliamo i fratelli ucraini nella patria europea!

Mario Zamorani

*** ***

GRAZIE ALLE DUE

PROFESSORESSE

Caro Carlino,

voglio pubblicamente ringraziare le due dirigenti scolastiche, le professoresse Annalisa Savino di Firenze e Isabella Fedozzi di Ferrara. Entrambe si ergono, a costo di severe reprimende e ormai spesso isolate, a ultimo baluardo contro le derive ideologiche. Quando gli opposti ideologismi si toccano, la scuola resta l’ultima barricata.

Pierandrea Andriulli