Tutti i mercoledì letture ai giardini

Tutti i mercoledì di maggio il personale della Biblioteca comunale di Argenta terrà ai giardini pubblici letture per i più piccoli. Nata nel 2011 con l’obiettivo di sottolineare il valore sociale dei libri quale elemento chiave della crescita personale, culturale e civile, "Il maggio dei libri" è una campagna nazionale che invita a portare i libri e la lettura anche in contesti diversi da quelli tradizionali, per intercettare coloro che solitamente non leggono ma che possono essere incuriositi se stimolati nel modo giusto. Tutti possono contribuire organizzando iniziative che si svolgano fino al 31 maggio. La biblioteca "Bertoldi" partecipa offrendo quattro pomeriggi di lettura per bambini, presso i giardini pubblici: mercoledì 7 e mercoledì 14, dalle 16.30 alle 17.30 letture per bambini dai tre ai sei anni; mercoledì 21 e mercoledì 28, dalle 16.30 alle 17.30 letture per bambini.