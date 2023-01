Tutti i segreti del ‘Compleanno’ Gli attori incontrano il pubblico

Maddalena Crippa, Alessandro Averone, Fernando Maraghini, Alessandro Sampaoli ed Emilia Scatigno, protagonisti de ‘Il Compleanno’ di Harold Pinter, incontrano il pubblico oggi alle 12 al Ridotto del Comunale. Coordina Marcello Corvino, direttore artistico dell’Abbado. L’attività è realizzata grazie al contributo concesso alla biblioteca della Fondazione Teatro Comunale dalla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali del ministero della Cultura.

‘Il Compleanno’, regia del Premio Europa per il teatro Peter Stein, è in scena al Comunale stasera alle 20.30 e domani alle 16. Composto nel 1957, e messo in scena per la prima volta l’anno successivo all’Ars Theatre di Cambridge, ‘Il Compleanno’ rimane uno dei testi più rappresentativi dell’espressione teatrale di Harold Pinter.