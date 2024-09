Tutti in bici a scuola, alunni pronti per l’iniziativa Bicibus

PORTOMAGGIORE

Scatta oggi a Portomaggiore "Bicibus", il progetto di Fiab in collaborazione con il Comune e la scuola primaria, che coinvolge gli alunni dell’istituto "Maria Montessori", giunto alla quarta edizione e con una nuova cartellonistica a opera del Comune, con punto di partenza il monumento Avis e quello di arrivo alla scuola. L’appuntamento è alle 8 davanti al monumento dell’Avis, lungo la ciclabile dietro Portoinforma, in via Carlo Eppi. Il "Bicibus" mira a promuovere l’utilizzo della bicicletta come mezzo di spostamento per andare a scuola. Diventerà un appuntamento fisso ogni venerdì da ora in avanti e ai piccoli partecipanti sarà fornito un gettone di presenza da consegnare in classe. Alla fine dell’anno scolastico, alla classe che avrà risparmiato più Co2 e guadagnato più gettoni, sarà consegnato un premio. Fiab Ferrara ha organizzato il Bicibus anche in altri Comuni e spiega le ragioni dell’iniziativa: "Andare in bici fa bene all’ambiente ma anche – e sono numerosi gli studi che lo confermano – ai ragazzi che si presentano così alle lezioni meno svogliati e con la mente più attiva. Un’abitudine che aiuta padri e madri a ritagliarsi un po’ di tempo con i propri bambini, mettendo da parte la fretta, il nervosismo per un ingorgo improvviso o per un posteggio che non si trova. Un’abitudine da rinnovare ogni giorno, per favorire la salute e la qualità dell’aria promuovendo la bicicletta come il mezzo ideale per i brevi tragitti casa-scuola". L’amministrazione comunale ha aderito entusiasta alla proposta dei genitori, come spiega l’assessore Michela Bigoni: "L’iniziativa rientra nella campagna Mobilityamoci, volta a promuovere modalità di spostamento a basso impatto ambientale a cui il nostro Comune ha aderito".

Franco Vanini