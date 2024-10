Tutti in bici, c’è la Union Gravel. Alla scoperta di tre territori

Dopo il successo della prima edizione, sabato torna l’appuntamento con la Union Gravel, la pedalata tra strade bianche, piste ciclabili e vie nascoste tra i territori di Copparo, Riva del Po e Tresignana. Al via sono attesi oltre 200 ciclisti, che potranno scegliere tra tre percorsi, trovando lungo il tragitto anche ristori e festa con l’Union Food Village, aperto da venerdì a domenica in piazza della Libertà a Copparo con cibo, musica, birra e uno speciale menu preparato dalle Pro Loco dei tre territori. L’evento, ideato dall’Unione dei Comuni Terre e Fiumi e organizzato in collaborazione con Witoor, è aperto a tutti e unisce la passione per la bicicletta alla promozione turistica del territorio con le sue peculiarità paesaggistiche, architettoniche e culturali. Ieri, ad illustrare la manifestazione, erano presenti è presenti il sindaco di Copparo e presidente dell’Unione Terre e Fiumi Fabrizio Pagnoni, i primi cittadini di Riva del Po Daniela Simoni, e di Tresignana Mirko Perelli, la responsabile dell’Ufficio Turismo dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi Silvia Trevisani, il presidente di Witoor Simone Dovigo e i rappresentanti delle Pro Loco e delle associazioni dei tre territori. Importante sarà il supporto dei gruppi di Protezione Civile e la Polizia locale per garantire la sicurezza lungo il percorso. Le iscrizioni on-line si sono chiuse alla mezzanotte di ieri, ma ci si potrà iscrivere anche sabato dalle 11 in piazza del Popolo a Copparo, punto di partenza e arrivo di tutti i percorsi. Alle 12.30, start per i ciclisti che percorreranno l’anello lungo di 102 chilometri. Si potrà anche scegliere tra l’Anello Nord, intitolato ‘L’Acqua’, 65 chilometri, con partenza alle 12.30, e l’Anello Sud, "La Storia", 50 chilometri, con partenza alle 13 e passaggio per Formignana, Tresigallo e Coccanile, che include l’attraversamento del cortile di Villa Mensa aperta per l’occasione. "Dopo il sorprendente successo della prima edizione, con 260 partecipanti – spiega Fabrizio Pagnoni – abbiamo voluto rafforzare ulteriormente il legame con le associazioni del nostro territorio, con i volontari e la presenza fondamentale delle Pro Loco dei Comuni dell’Unione". L’obiettivo della crescita turistica è rimarcato da Mirko Perelli: "Stiamo puntando da anni al turismo ambientale e culturale, e il cicloturismo si sposa benissimo con il nostro territorio". Daniela Simoni ha sottolineato l’importanza "della collaborazione tra amministrazioni, fondamentale per portare benefici a tutto il territorio".

Valerio Franzoni