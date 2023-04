Tutti in marcia lungo le Mura Ecco le Camminate della salute

Al via le ‘Camminate della salute’ sulle mura estensi. Si tratta della quarta edizione per l’appuntamento patrocinato dal Comune e organizzato del centro di attività motoria Esercizio Vita Medical Fitness. Il programma e i dettagli delle ‘Camminate della salute’, sono stati presentati ieri mattina in municipio. Sono intervenuti Cristina Coletti, assessore comunale alle Politiche sociali, Luca Pomidori e Michele Felisatti, gestori di Esercizio Vita Medical Fitness e promotori del progetto ‘Camminate della salute’, Nicola Lamberti, ricercatore Università di Ferrara, Marco Cristofori, direttore del servizio di medicina dello sport dell’Ausl, Massimiliano Urbinati, dirigente istituto di formazione superiore Vergani Navarra, Silvia Merli di Cna, Silvia Pulvirenti di ConfCooperative, Edgardo Canducci di Lilt, Mirko Baraldi di Associazione Diabete Ferrara Adife e Dario Pelizzola presidente di Associazione Diabete Copparo Adico.

L’iniziativa, organizzata da Esercizio Vita Medical Fitness nell’ambito del programma ‘Guadagnare salute: rendere facili le scelte salutari’, inizierà giovedì 20 aprile per proseguire fino al 28 settembre. Gli incontri si terranno tutti i giovedì alle 18 sulle mura, con ritrovo sempre al parcheggio della farmacia comunale di corso Porta Mare. Tutte le uscite saranno supervisionate dal team di Esercizio Vita. "Un’iniziativa che ha il valore aggiunto – ha sottolineato l’assessore alle politiche sociali Cristina Coletti – di essere preceduta da un’attività di screening, che permetterà a tutti i partecipanti di avere sotto controllo la propria salute e di conoscere il modo migliore con cui affrontare l’attività fisica. Inutile negare il fatto che siamo in un territorio dove la popolazione anziana è in costante aumento, che è già una grande conquista di benessere, ed è bene quindi lavorare anche sui giovani per diffondere la consapevolezza che vivere un’esistenza in salute permette di arrivare a raggiungere età importanti". Il progetto è rivolto a tutti coloro che desiderano intraprendere un’attività facile come quella di camminare per mantenersi in salute. L’accesso al gruppo di cammino è preceduto da una valutazione funzionale preliminare da effettuarsi al Centro Esercizio Vita Medical Fitness - Città del Ragazzo, a Ferrara.

Mario Tosatti