Tutti in piazza per ’Arena Live’. Per il gran finale arrivano i Nomadi

Stasera il grande concerto gratuito dei Nomadi dalle 21 chiuderà la tre giorni del Poggio Arena Live, la bella tre giorni organizzata da comune e proloco come promozione del territorio mediante l’eco dei grandi eventi. Una kermesse che è iniziata venerdì con i Gemelli DiVersi, che hanno saputo scaldare il numeroso pubblico dell’enorme arena del Parco del Ricordo. "Dopo il carnevale di Cento a febbraio, che ci ha portato molto bene, una settimana prima della nostra esibizione a Sanremo, arriviamo per la prima volta a Poggio Renatico – dicono poi Strano e Thema sapendo che si tratta di un paese che ha appena finito di curare le ferite del sisma tra le quali il castello, uno dei simboli del terremoto dell’emilia – è una bella cosa. Rimettersi in piedi, parlando anche delle nostre esperienze, significa che ‘non è finita finchè non è finita davvero’. Quando le persone cadono e si rialzano, le sentiamo molto vicine a noi". Gemelli che sono legati al ferrarese anche dalla bella performance sanremese, nella sera delle cover, quando si sono presentati sul palco a fianco di Mister Rain e le Farfalle insieme alla capitana Alessia Maurelli, che a Ferrara ha iniziato la sua carriera a fianco dell’ Associazione Ginnastica Estense ‘Otello Putinati’. "E’ stata una grandissima esperienza, loro sono state fenomenali, fantastiche e per noi è stato un onore essere su quel palco grazie a Mister Rain e con queste campionesse olimpiche che si esibivano – proseguono - sono l’orgoglio dell’Italia, le abbiamo seguite anche all’ultima olimpiade e siamo loro fan. Sanremo l’avevamo già fatto, abbiamo calcato ovunque palchi in Italia e all’estero e vinto premi ma quando siamo scesi dopo l’esibizione ci siamo detti che quella era la nostra miglior performance di tutta la carriera". Un concerto che si è aperto con la canzone ‘Mary’ che parla di abusi sulle donne. "Abbiamo raccontato la storia di una nostra amica alla quale abbiamo voluto regalare un finale speranzoso che lasciasse aperta la possibilità di rialzarsi – dicono – è una canzone che viene cantata ovunque e che ha un argomento purtroppo sempre attuale nonostante siano passati 20 anni".

Laura Guerra