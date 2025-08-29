Tutti in piazza per ricordare Veronica

Un cuore per Veronica, torna il 6 settembre "sulle note del cinema" alle 20,30 in piazza Matteotti giunta alla quarta edizione per ricordare l’indimenticata Veronica Furegato che perse la vita in un drammatico incidente. La giovane fin dalla medie decise di donare i propri organi ed oggi grazie a lei sono 5 le persone che continuano a vivere.

Una manifestazione che si propone ogni anno di valorizzare e far emergere i nuovi talenti nelle varie forme d’arte, organizzata dall’associazione nata nel ricordo della sfortunata ragazza. "Quest’anno l’atteso evento Un cuore per Veronica si apre con un traguardo importante - esordisce mamma Natascia - l’associazione è ufficialmente riconosciuta a livello nazionale, proprio per proseguire nel nome di mia figlia Veronica che aveva tanti talenti ad aiutare i giovani ad emergere e farsi conoscere. Un riconoscimento che non solo premia l’impegno costante dei suoi fondatori, ma apre le porte a progetti solidali sempre più ambiziosi e coinvolgenti. Il tema scelto per questa edizione è il cinema che da il nome all’appuntamento".

Sarà una serata ricca di emozioni, dove 17 artisti, tra solisti, gruppi e corpi di ballo, si esibiranno sulle colonne sonore di film celebri, spaziando dai grandi classici alle pellicole contemporanee. I partecipanti, di età compresa tra gli 11 e i 40 anni, porteranno sul palco la magia del grande schermo attraverso la danza, la musica e la performance.

Ad aprire la serata sarà la premiazione della prima gara di pittura Un cuore per Veronica, en plein air, che ha coinvolto gli studenti delle scuole medie di Codigoro e Pontelangorino. I migliori dipinti, selezionati da una giuria tecnica di prestigio, tra cui gli artisti Renzo Crociara ed Enrico Menegatti, saranno celebrati per la loro creatività e sensibilità. Tra gli ospiti speciali, i Tsp, storico gruppo musicale fondato dal compianto Giovanni Zanella, batterista e figura indimenticabile per generosità e il costante supporto ai giovani talenti.

A rendere ancora più viva la serata, a cui hanno aderito l’Aido e l’Avis, sarà presente la Heartband, una band nata appositamente per accompagnare dal vivo tutte le esibizioni. "In ogni nota, in ogni gesto, in ogni colore, ci sarà il ricordo di Veronica. Siamo certi che lei, da lassù, sorride con orgoglio ai suoi genitori - conclude Natascia - che con forza e coraggio continuano a trasformare il dolore in speranza e la memoria in azione".

Claudio Castagnoli