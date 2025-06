Tutti in pista nella piazza Garibaldi. La notte si colora sempre di rosa

In occasione di La notte rosa questa sera, alle 21.30, piazza Garibaldi diventerà una pista da ballo animata dal Party in rosa con dj Lopez di Radio Bruno. Rientra in Estate Argenta, il contenitore estivo organizzato dal Comune con Pro Loco e con il contributo della Regione, la rassegna in programma dal 10 giugno al 29 luglio. Ogni serata prevede la presenza del mercatino dell’artigianato artistico e dei prodotti del territorio. Inoltre piazza Mazzini sarà animata dallo spazio bimbi, con giochi e gonfiabili per i più piccoli.