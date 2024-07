Tutti in pista per la ’Notte Rosa’: "Un’estate all’insegna del ballo"

Il ballo per l’età adulta con le orchestre più conosciute. In pista tanti appassionati pronti a vivere la loro personale Notte Rosa, tra divertimento e note d’autore. Comincia in concomitanza con la Notte Rosa la nuova rassegna estiva “E…state al 2000 – Vai col liscio”: una serie di cinque appuntamenti con la musica da ballo e da camera presso l’estivo del Centro 2000 (via Matteotti, 10). La prima occasione per ballare sarà appunto la serata di venerdì 5, Notte Rosa, quando dalle 21 si esibirà l’Orchestra Spettacolo di Carlo e Sandro. "Sarà un’estate all’insegna della socialità e del divertimento – annunciano il sindaco, Simone Saletti, e l’assessore alla Promozione del territorio, Michele Sartini –. Con questa rassegna, in particolare, vogliamo riprendere i cicli di appuntamenti già perfettamente riusciti della scorsa estate e dell’ultimo inverno che hanno attirato l’attenzione di centinaia di appassionati del ballo. Inevitabilmente, si tratta di una rassegna pensata per l’età adulta e la terza età: persone per le quali è prezioso trascorrere piacevoli momenti all’aperto in compagnia di buona musica. A completare il tutto – chiosano Saletti e Sartini – vi sarà la stuzzicheria preparata dalla Pro Loco di Santa Bianca, che ringraziamo sentitamente per la collaborazione". Dopo lo spettacolo inaugurale di venerdì 5, “E…state al 2000 – Vai col liscio” proseguirà – sempre presso l’Estivo 2000 – giovedì 25 luglio con l’Orchestra Cristina Benini in Musica, giovedì 22 agosto con il Nicolas Show Varietà, giovedì 12 settembre con l’Orchestra Cristina Benini in Musica, e infine giovedì 26 settembre con l’Orchestra Spettacolo di Carlo e Sandro. A tutti gli appuntamenti sarà presente anche la Pro Loco di Santa Bianca per la piccola gastronomia. Le serate sono ad offerta libera e lo svolgimento è garantito anche in caso di maltempo (all’interno della Sala 2000). Sul palco, come detto, ci sarà il Nicolas Show: uno spettacolo di intrattenimento con ballerini romagnoli. Nicolas Salvatori nasce il 25 settembre del 1994 e vive in un paesino dell’Emilia Romagna , Glorie di Bagnacavallo. Si avvicina per la prima volta al mondo del teatro all’età di 10 anni attraverso lo spettacolo teatrale di fine anno scolastico, dove gli viene proposto, per la prima volta, di fare il presentatore. Nicolas accetta subito con molto entusiasmo. E da qui ha spiccato il volo.