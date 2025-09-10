Tutti in sella per l’Avis

La ’Sbiciclata Avis’ sarà una giornata all’insegna dello sport e della socialità. Questa domenica ci si ritroverà alle 8.30 nel parcheggio del Supermercato Interspar di via Malpasso. "La forza di Avis – ha sottolineato l’assessore alle Politiche Sociosanitarie Cristina Coletti – non sta solamente in tutto quello che fa per la raccolta del sangue e plasma, ma anche nella capacità di promuovere iniziative che coinvolgono i cittadini".

Dopo la partenza, si percorrerà il Sottomura per raggiungere tappe come il Cimitero Monumentale della Certosa, il Tempio di San Cristoforo, il Parco Urbano e il Castello di Fossadalbero. "Saranno circa 40 km di percorso, – ha evidenziato Alessandro Cattabriga, presidente Avis Comunale – dove saremo accompagnati dalla nostra ambulanza e dai nostri furgoni al seguito, i quali potranno riparare le bici rotte oppure fornire vivande".

Così ha concluso, l’organizzatrice Barbara Formaggi: "Questa attività nasce nel 2006 come piccola gita sulle mura di Ferrara. L’obiettivo, nonché il nostro slogan, è quello di dare il meglio che si ha. Le iscrizioni sono aperte fino ad oggi e la quota da pagare è di 15 euro, che comprende il kit Avis, la visita al Tempio e il ristoro al Kafé Bacchelli. Se invece si vuole solo partecipare al pranzo, allora la quota ammonterà a 30 euro".

Riccardo Fattorini