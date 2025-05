Tutti in tenda al campo della Protezione civile

Torna il Campo Scuola "Anch’io Sono La Protezione Civile" a Lagosanto. Un’iniziativa voluta dalla sezione laghese della Protezione Civile presieduta da Donatella Moretti che afferma: "anche quest’anno, dal 22 al 28 giugno ci aspetta una settimana indimenticabile all’insegna dell’amicizia, della natura e della crescita personale. Il Campo Scuola è un’occasione preziosa per ragazze e ragazzi dai 10 ai 13 anni di vivere un’esperienza formativa e divertente, dove imparare a prendersi cura dell’ambiente, affrontare i rischi con consapevolezza e conoscere da vicino il mondo della Protezione Civile. Un campo scuola aperta a tutti i ragazzi dell’intero Delta e non solo del nostro comune".

Il campo si svolgerà presso l’Auser di Lagosanto, col patrocinio del comune e la collaborazione del Coordinamento Provinciale di Ferrara. "Dormiremo in vere tende della Protezione Civile, allestite per l’occasione dai volontari come fosse una situazione nella quale affrontare una criticità. I pernottamenti saranno sorvegliati sempre dai volontari e ogni giornata - conclude Moretti - sarà piena di giochi, attività pratiche, simulazioni di emergenza, incontri con le Forze dell’Ordine e momenti indimenticabili. I posti sono limitati, non aspettate troppo".

L’iniziativa di sensibilizzazione verso i ragazzi dell’importanza e dell’utilità della Protezione Civile si svolge da qualche anno nel comune laghese e trova sempre consenso fra i più giovani che mettono a frutto delle conoscenze su come affrontare alcune calamità che potrebbero servire a loro anche in un eventuale futuro. Allo stesso tempo potranno godere del piacere della socializzazione e dell’immagazzinare conoscenze del territorio e dei tanti attori che in esso vi operano.

Per info e iscrizioni: Erika al 348 7253967 o Stefano al 346 7609806.

Claudio Castagnoli