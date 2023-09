Tutti insieme sulle Mura. Camminata per l’Alzheimer e gazebo dei Lions

"Tutti insieme sulle Mura" è il titolo della 1° edizione della camminata non competitiva per l’Alzheimer in programma oggi con partenza alle 10 da Porta degli Angeli. L’iniziativa è stata presentata ieri, l’appuntamento è organizzato come iniziativa per il mese di sensibilizzazione sull’Alzheimer e per festeggiare i 25 anni di attività dell’Associazione Malattia Alzheimer-Ama. Un’occasione per ritrovarsi e affermare l’importanza dello stare insieme, per malati e familiari che li assistono, e del movimento come attività con effetti di prevenzione, nonché di aiuto per la riduzione delle conseguenze della malattia. I club Lions Ferrara Host, Ferrara Ducale, Ferrara Diamanti e Ferrara Estense saranno presenti con due gazebo a supporto di partecipanti e organizzazione. Per iscriversi chiamare Ama allo 0532-792097.