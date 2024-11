Tutti pazzi per Grease, il musical all’Abbado

Oggi e domani, dalle 20.30, al Teatro Comunale andrà in scena ’Grease’ con la Compagnia della Rancia. Lo spettacolo di Jim Jacobs e Warren Casey, con la regia di Saverio Marconi e la regia associata di Mauro Simone, è una festa travolgente che accende le platee italiane e ha dato il via alla musical-mania, trasformandosi in un vero e proprio fenomeno di costume ’pop’: un cult intergenerazionale sempre più attuale, amato anche dalle nuove generazioni che si immedesimano in una storia d’amore e di amicizia senza tempo, dal messaggio inclusivo. In scena, un affiatatissimo gruppo di 18 giovani e talentuosi performer che, attraverso i linguaggi della danza, del canto e della recitazione, danno nuova luce a personaggi diventati vere e proprie icone generazionali: Sandy, dal volto angelico e la voce travolgente, Danny, irresistibile rubacuori, Pink Ladies, T-Birds, gli studenti della Rydell High School e un particolarissimo angelo rock. La durata dello spettacolo è di 2 ore e 15 minuti, con intervallo.

"È sempre stimolante e divertente lavorare con il cast – sottolinea il regista Saverio Marconi – in un clima di grande professionalità e nuove energie, in uno scambio continuo. Affrontiamo ogni edizione con la massima serietà per garantire il successo di questo spettacolo con il ’marchio di fabbrica’ di Rancia, fatto di queste parole chiave: qualità, talento, emozioni, coinvolgimento". Compagnia della Rancia è la prima compagnia teatrale specializzata nella produzione di musical in Italia. Fondata nel 1983, si dedica inizialmente alla prosa e, nel corso degli anni, seguendo la passione del direttore artistico Saverio Marconi, si afferma per la produzione dei più famosi musical internazionali tradotti interamente in italiano.