Tutti pazzi per il Padel: arrivano nuovi campi

C’è una strada che da sempre unisce Vigarano Mainarda a Vigarano Pieve. Una strada importante. È proprio su Via Rondona che prende vita il progetto relativo all’impianto ‘Main Padel’ che prevede la realizzazione di quattro campi coperti e due scoperti. Interventi che puntano su uno sport che piace e che è sempre più diffuso tra le giovani generazioni e le diverse età. Uni sport che fa moda e tendenza. L’impianto sarà uno dei primi in provincia con un’adeguata altezza regolamentare che permetterà di svolgere anche i tornei.

Di fatto ne sta sorgendo, con la primavera, uno anche a Ponte Rodoni, la vicina frazione di Bondeno, accanto al Palacinghiale. Ma torniamo a Vigarano. "Come Amministrazione comunale siamo felici che ci sia stata questa iniziativa da parte di tre giovani imprenditori – annuncia il sindaco Davide Bergamini -. Sono Matteo Corazza, Michele Corazza e Alessandro Lupi. Nonostante il periodo difficile sul piano economico, anche a livello nazionale, risulta ancora più ammirevole l’entusiasmo che ha portato alla realizzazione di questo progetto importante per tutta la collettività". L’annuncio ha l’entusiasmo che si era visto un mese fa anche a Bondeno, dove il sindaco Simone Saletti, l’assessore allo sport Ornella Bonati e il consigliere regionale della Lega Fabio Bergamini, avevano tenuto a battesimo la presentazione del progetto. La dimostrazione di quanto anche i comuni, sostengano la nascita dei nuovi impianti di Padel. "Noi continueremo a dare tutto il nostro supporto – sottolinea il sindaco di Vigarano - affinché anche dal punto di vista burocratico ci siano risposte rapide al fine di permettere il regolare svolgimento dei lavori per l’apertura entro la prossima stagione".

Dal sindaco Bergamini c’è poi una considerazione: "Un territorio che offre molteplici servizi – dice - diventa appetibile non solo per i residenti ma anche per i comuni limitrofi. Stiamo già lavorando ad alcuni progetti finalizzati a coinvolgere i giovani a praticare questo sport attraverso i corsi a loro dedicati". Il padel sta riscuotendo un grande successo in tutti paesi. Sia giovani che anziani affollano i campi. A tutte le ore c’è gente che si cimenta in questa disciplina. Creare nuovi impianti sicuramente risponde alla forte domanda da parte degli sportivi.

Claudia Fortini