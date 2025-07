Tutti svegli all’alba: suona Mozart. La carica dei mille al parco urbano

Più di mille all’alba sulle note di Mozart al parco urbano. Posti a sedere esauriti e tanti giovani. C’è anche chi ha portato un telo per godere dello spettacolo rimanendo sull’erba.

"Il Parco Urbano all’alba è un luogo straordinario, poetico, capace di rendere la musica un’esperienza unica. L’Orchestra Città di Ferrara è un pilastro su cui stiamo puntato fortemente. Ringrazio il Teatro Comunale per l’impegno in questo progetto", ha detto l’assessore alla Cultura Marco Gulinelli. "Condividere questo momento di luce nascente con la musica immortale di Mozart è un’emozione davvero unica. Vedere così tante persone all’alba, per ascoltare un concerto, mi rende orgoglioso di essere ferrarese. L’Orchestra Città di Ferrara è di eccellente qualità. Ogni maestro che passa dal nostro Teatro si complimenta per il livello raggiunto. Suonare senza direttore rafforza lo spirito di collaborazione, rendendo l’orchestra ancora più coesa. In programma, oggi, un’opera giovanile e una matura di Mozart: due momenti che raccontano l’evoluzione di un genio. Ringrazio l’Amministrazione per il sostegno che rende possibile tutto questo", ha aggiunto il direttore generale della Fondazione Teatro Comunale di Ferrara, Carlo Bergamasco.

Era la terza edizione del concerto all’alba. Protagonista è stata l’Orchestra Città di Ferrara, che si è esibita senza direttore, sotto la guida di Anton Berovski in qualità di primo violino e Maestro concertatore. Il programma ha previsto l’esecuzione di due capolavori di Mozart: il Divertimento n.1 in Re maggiore K136 e la Sinfonia n.40 K550. L’iniziativa, prodotta dalla Fondazione Teatro Comunale di Ferrara con il sostegno del Comune, rientra nelle celebrazioni per il trentennale del riconoscimento di Ferrara come Patrimonio Mondiale dell’Umanità Unesco. Il concerto si inserisce nel triennio 2022/2024 di produzioni mozartiane che hanno animato il Teatro Comunale con opere come Don Giovanni, Le Nozze di Figaro e Il Flauto Magico.