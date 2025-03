"Tutto ciò che accade, è la voce della città"

"ll colpo d’occhio a Palazzo Re Enzo, è magnifico. Il Carlino ha realizzato una festa degna della sua storia". Riccardo Maiarelli, presidente della Fondazione Estense, fra le realtà che hanno sostenuto le celebrazioni per i 140 di storia del nostro giornale, parla con l’entusiasmo dei lettori più affezionati.

L’occasione in grande stile realizzata nel prestigioso palazzo bolognese, rende il tutto certamente più suggestivo. "Un’organizzazione davvero impeccabile, oltre che interventi e contributi di livello". Dal ministro Matteo Piantedosi, passando per il presidente della Regione Michele de Pascale. L’affezione al nostro giornale, da parte di Maiarelli, parte da molto lontano. Qualcosa che sa di storia familiare, oltre che professionale. Anche la fondazione, oltre che la banca della città prima, è sempre stata molto legata al nostro giornale partecipando attivamente come partner a tante iniziative. "Il Resto del Carlino – così Maiarelli – è la voce della città. Tutto ciò che accade ed è accaduto. Un elemento che è imprescindibile per capire la storia e per analizzare in profondità le vicende che l’hanno più caratterizzata". Un quotidiano, dunque, che come mission è capace di "andare oltre la semplice cronaca dei fatti" ma che "restituisce sempre un’analisi originale delle notizie riportate, superando il mero racconto dell’accaduto". C’è di più, di un semplice giornale. C’è un progetto di città.

"Per tanti versi – ricorda ancora Maiarelli – il Resto del Carlino non è stato solo il quotidiano che ha raccontato città e provincia, ma è stato anche un grande compagno di avventure, sostenendo importanti battaglie per il bene del territorio". Tra queste, la realizzazione del telone artistico che, nel 2018, ha coperto i cantieri legati al restauro della cattedrale di Ferrara. A quell’epoca, Maiarelli era al vertice di Confindustria che – assieme al Comune e all’Arcidiocesi (oltre che ai lettori) – sostenne l’iniziativa. "Il Carlino – chiude – riesce a essere un punto di riferimento per l’informazione, ma anche essere un orecchio attento ai tanti contributi che arrivano dai lettori. E questo è un insostituibile valore aggiunto".

f. d. b.