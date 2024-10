Tutto ciò che pensate e non avete il coraggio di dire

Giuseppe Cruciani arriva a Ferrara con ’Via Crux’. L’evento si terrà domenica 27 alle 16 fra le mura del Teatro Nuovo. Dai microfoni de ’La Zanzara’, Giuseppe Cruciani sbarca per la prima volta a teatro con un imperdibile one-man-show. La voce più scorretta d’Italia porta sul palcoscenico le contraddizioni del nostro tempo, le iperboli del perbenismo e gli accanimenti contro i protagonisti del giorno, esplorando fin nelle viscere gli orizzonti di pensiero dell’uomo medio. Vegani, omofobi, terrapiattisti, ecologisti e altre etichette, in una parola: italiani! Preparatevi a uno spettacolo che fa a pezzi gli argini del politicamente corretto e scardina ogni convenzione. Cruciani parte in quarta e procede a ruota libera, senza sconti né misericordia per nessuno. Oltraggioso e irriverente, ’Via Crux – Tutto quello che pensate e non avete il coraggio di dire’ si propone come uno spettacolo diverso, dissacrante e sempre oltre i limiti. Una vera e propria via crucis che non intende risparmiare nemmeno il pubblico in sala, che assisterà ad uno spettacolo dal linguaggio tagliente in cui a spuntarla sarà niente meno che la più pura libertà di parola ed espressione.