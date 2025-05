Tutto dissequestrato alla Zoffoli Metalli di Tamara. Dopo il maxi sequestro dei giorni scorsi, eseguito nell’ambito di un’indagine della guardia di finanza di Trieste, coordinata dalla Dda di Milano, per un presunto traffico illecito di rifiuti (sotto la lente sei società e undici persone fisiche), i legali dell’azienda hanno impugnato il provvedimento ritenendolo "profondamente ingiusto". Il tribunale di Milano ha dato ragione alla società, ordinando la restituzione di tutti i beni e ripristinando la piena operatività aziendale.

Alessandro Zoffoli, presidente della Zoffoli Metalli, desidera ringraziare, "oltre agli avvocati Marco Linguerri, Silvia Fasolin e Alessandro Sintucci per il loro incessante lavoro, tutti coloro che sono stati vicini all’azienda in un momento così difficile, certo che questo risultato confermi la solidità e la credibilità che la società ha sempre avuto e che merita sia sul territorio nazionale, sia europeo che internazionale. Continueremo a lavorare più orgogliosi e determinati di prima – afferma Zoffoli – per la soddisfazione dei nostri clienti, dei nostri fornitori ma soprattutto di tutti i nostri dipendenti e collaboratori che, in questi giorni di grande tensione e fatica, non hanno fatto mancare neppure per un momento il loro supporto all’azienda".

Qualche parola anche dall’avvocato Linguerri. "Questo risultato dimostra che, anche nelle situazioni più difficili, l’ordinamento ci offre gli strumenti di difesa per far emergere la verità ed ottenere giustizia – commenta il legale –. Sono contento per il provvedimento ottenuto, che ha restituito ai nostri clienti, oltre alla dignità che meritano, la piena disponibilità di tutti i loro beni. Continueremo a lavorare per far emergere anche la loro totale estraneità all’ipotesi contestata".