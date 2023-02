Tutto esaurito al ’De Micheli’ per lo show di Cevoli

È già sold out l’appuntamento al Teatro ‘De Micheli’ di Copparo con Paolo Cevoli, che salirà sul palco venerdì alle 21 con lo spettacolo ‘Andavo ai 100 all’ora’, che prende il titolo dal primo singolo Gianni Morandi del 1962. Cevoli, classe 1958, nonno di due nipotini, immagina di raccontare ai figli dei suoi figli com’era la vita quando lui era un bambino. Cose che oggi sembrano assurde: non c’era internet, i telefoni avevano la rotella, la tv era in bianco e nero, non c’erano il politicamente corretto, la raccolta differenziata e gli apericena. Un racconto personale che attraversa tutta la vita di Cevoli fino ai giorni nostri: non per dire che ‘una volta era meglio’, anzi, per comprendere le nostre radici. Il sold-out di ‘Andavo ai 100 all’ora’ sancisce il giro il boa di una stagione che ha già visto grande entusiasmo per gli spettacoli di Leonardo Manera, della Formazione minima e Sergio Gerasi, di Filippo Graziani e Anna Mazzamauro. Dopo Cevoli, l’11 marzo sarà la volta dell’anteprima provinciale di Maria Pia Timo con ‘Soldi Soldi’, il 23 di Stivalaccio TeatroTeatro stabile del Veneto ’ e il 31 marzo di Giobbe Covatta.