Tutto esaurito per ’Al Pasarat’ "Il dialetto comacchiese funziona"

La compagnia teatrale ‘Al Pasarat’ ha chiuso con il botto. Un grande successo, infatti, ha riscosso grazie all’ultima magnifica commedia comacchiese ‘Une zurnà in ti cronic’: lo spettacolo ha registrato il tutto esaurito durante le quattro serate del 2-3-6 e 7 dicembre scorsi alla Sala Polivalente di Palazzo Bellini, durante i quali ha intrattenuto e fatto divertire un nutrito pubblico. La pièce teatrale ha portato sul palco un originalissimo spettacolo in dialetto comacchiese, dedicato alle giornate trascorse da alcuni anziani ospiti in una casa di riposo, narrandoci le loro vite tra mille sorprese e colpi di scena. Nel corso delle serate, il regista Aldo Mezzogori ha ricordato l’importante ruolo del parroco di Raibosola don Mario Dalla Costa, fondatore della compagnia teatrale ‘Al Pasarat’, fino a pochi giorni fa ricoverato in una casa di riposo e poi deceduto. Nel suo saluto, Mezzogori ci ha tenuto a precisare come "don Mario ci ha accompagnato dalla fondazione della compagnia teatrale all’ultima commedia". "Serate indimenticabili che ci hanno accompagnato in tutti questi anni e che rimarranno nei nostri ricordi grazie alla straordinaria regia di Aldo Mezzogori", affermano dall’amministrazione comunale che ringrazia il regista Mezzogori e tutti i brillanti attori de ‘Al Pasarat’ per l’impegno messo in campo anche questa volta: "Uno spassoso modo per far rivivere le nostre tradizioni più autentiche e tramandare – dichiara il sindaco Pierluigi Negri -, anche attraverso il dialetto locale, la cultura comacchiese".