Tutto il mondo in un quartiere. Teatro, una fonte di rigenerazione: "Così rinasce Pontelagoscuro"

ranchella

Il mondo in un quartiere e il teatro come porta d’accesso per una cultura multietnica, inclusiva, giovane. Si respira aria di casa al Cortàzar di Pontelagoscuro: ieri il teatro di via della Ricostruzione ha aperto le sue porte, insieme all’associazione Carpa – Centro artisti di ricerca periferie attive, nata con l’intento di rivitalizzare la periferia di Ferrara, partendo proprio da Pontelagoscuro, luogo sede di questa realtà emergente. L’occasione è stata la presentazione di YouthStart, progetto vincitore del bando Youz Officina, indetto dalla Regione Emilia-Romagna (Dipartimento per le Politiche giovanili).

Si tratta di un percorso di laboratori teatrali (e non solo) totalmente gratuiti per ragazzi tra i 18 e i 30 anni, che si svolgeranno nella frazione ferrarese e che dureranno fino al 15 dicembre, per un totale di 200 ore di formazione, con un calendario ricco di attività teatrali, creative e sociali. I laboratori si terranno per tre pomeriggi a settimana in diversi luoghi di Pontelagoscuro: il Teatro Julio Cortàzar (Via della Ricostruzione 40), la sede di C.A.R.P.A. Aps (Via dell’Isola Bianca 93) e il Parco Tito Salomoni. Il gruppo dei partecipanti avrà accesso, oltre che ai laboratori creativi, anche a 4 laboratori intensivi, che si terranno un weekend al mese, complementari alle attività proposte: danza contemporanea, progettazione culturale, illuminotecnica e luministica, manipolazione di oggettigiocoleria. Ma per contribuire a rigenerare un quartiere, non basta il teatro. Il progetto, infatti, prevede una componente di socialità non indifferente: parte importante del percorso saranno le attività di quartiere per costruire momenti di condivisione con gli abitanti del luogo, creando una connessione tra i giovani e il territorio che li ospita, al fine di organizzare insieme a loro una proposta culturale per la primavera 2024.

Le attività che coinvolgeranno gli abitanti di Pontelagoscuro saranno le cene di quartiere e i cineforum, che si terranno una volta al mese con la supervisione dei tutor dell’associazione. Al termine del progetto, i partecipanti si esibiranno con una loro creazione. Chi, invece, vorrà partecipare a soltanto uno dei quattro laboratori intensivi, potrà farlo pagando un’iscrizione di 50 euro. Inoltre, i partecipanti potranno assistere gratuitamente a tutti gli spettacoli del Festival Totem Scene Urbane, organizzato da Teatro Nucleo proprio nel teatro Julio Cortàzar. Le iscrizioni sono aperte fino al 15 settembre inviando una mail a [email protected] Per informazioni è possibile scrivere a [email protected] oppure chiamare o scrivere al numero +39 3486852516. "Noi di Carpa siamo nati due anni fa – racconta la rappresentante legale dell’associazione, Veronica Ragusa – ci proponiamo di fare attività nelle periferie del mondo, partendo da quella di Pontelagoscuro. L’obiettivo finale di questi laboratori sarà la creazione di uno spettacolo, che verrà presentato durante Totem Scene Urbane. Stiamo raccogliendo le iscrizioni: già da domani (oggi per chi legge) partiranno i lavori".