"Tutto porta alla responsabilità di Isabella. E delinea un quadro inquietante sulla sua famiglia"

Un commento sulle 502 pagine di sentenza è arrivato dall’avvocato della famiglia Bergamini, Fabio Anselmo: "I giudici ricostruiscono in maniera certosina tutti gli elementi che portano univocamente alla responsabilità di Isabella Internò e delineano anche un quadro a dir poco inquietante di tutta la sua famiglia. Non nascondo grande soddisfazione per il lavoro fatto, per avere fatto riaprire il caso dopo 28 anni e avere dato un contributo all’accertamento della verità che ha portato finalmente a fare chiarezza su un fatto: Denis – chiosa il legale – non si è suicidato, non è morto per calcioscomesse, non è morto per droga ma perché è stato ucciso. Inoltre, lo ribadisco, dalla lettura di queste pagine si può individuare – aggiunge subito – un contesto familiare a dir poco rassicurante e lontano dall’essere estraneo ai fatti contestati". Poi un pensiero per la famiglia di Denis: "Sono molto felice, se di felicità si può parlare, per Donata Bergamini, per i suoi figli, per tutti i suoi familiari i quali hanno dovuto aspettare così tanto tempo per avere questa sentenza. La quale – chiude – sarà molto, ma molto difficile da mettere in discussione nei successivi gradi di giudizio".