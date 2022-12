Tutto pronto per Capodanno Fuochi al ponte San Pietro

Comacchio è pronta ad accogliere cittadini e i turisti che affolleranno la città per il Capodanno. Proprio a loro, il sindaco Pierluigi Negri rivolge il proprio augurio: "Salutiamo con gioia il 2022 e ci prepariamo ad accogliere il nuovo anno in un caloroso clima di spensieratezza. Anche per il Capodanno, Comacchio ha organizzato una festa indimenticabile, un ricchissimo calendario di appuntamenti previsti per i prossimi giorni. I festeggiamenti culmineranno con le iniziative del 31 dicembre, che hanno riscosso tantissimi consensi tra turisti italiani e stranieri, a conferma degli ottimi risultati e dell’alto gradimento che la città ha registrato nel corso dell’anno che va a concludersi. Un risultato raggiunto con il contributo di tutti: operatori economici, associazioni e cittadini. A tutti loro vanno il mio più sincero ringraziamento ed i migliori auguri di cuore di Buon Anno Nuovo". I motivi per trascorrere a Comacchio l’ultimo giorno dell’anno non mancheranno. Momento clou sarà il doppio spettacolo pirotecnico: a mezzanotte ci sarà lo spettacolo di fuochi artificiali a tempo di musica presso il ponte S. Pietro; a mezzanotte e mezza, poi, lo spettacolo piroteatrale in piazzetta Trepponti: sul palazzo di fianco all’Antica Pescheria ci sarà una cascata di fuoco di 40 metri di lunghezza che susciterà sicura emozione. Ma molto altro ancora è previsto domani: alle 10 aprirà l’Antica Pescheria che offrirà servizio bar e caffetteria; alle 15.30 partirà il trenino turistico che attraverserà le vie del centro storico. Alla stessa ora, il centro storico sarà animato dallo spettacolo itinerante su trampoli ‘Piccola Carovana presenta Gino lo struzzo’. Alle 16 l’Antica Pescheria ospiterà spettacolo di burattini di Massimiliano Venturi. Alle 18, poi, inizierà l’animazione con dj set in Piazzetta Trepponti.