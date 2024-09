Tutto pronto per la Festa dei vicini. Un venerdì di giochi e musica

Una festa di vicinato tra giochi, sport, musica e danza. Si rinnova l’appuntamento con la ‘Festa dei vicini’, giunto alla diciassettesima edizione, che si terrà venerdì dalle 16 in piazza XXIV Maggio, ai piedi dell’Acquedotto monumentale. L’iniziativa è promossa in sinergia fra Comune Acer. Partecipano all’iniziativa anche Centro Promozione Sociale Acquedotto Ancescao, il global service di Acer Ferrara, Hera, Avis Provinciale, Asd Format Ferrara, Centro Bambini e Famiglie Isola del Tesoro, Centro Donna e Giustizia, Oipa Guardie Ecozoofile, Associazione Lavoro Over 40. L’iniziativa è stata presentata ieri mattina dall’assessore alle Politiche per la famiglia Cristina Coletti, dalla vicepresidente di Acer e dalla funzionaria del Servizio clienti di Acer Sabrina Cherubini e Serena Rosa. "Torna con grande piacere – ha dichiarato Coletti – un’iniziativa che porta tanta socialità, convivialità e amicizia. La cornice dell’Acquedotto rinnova una manifestazione resa possibile grazie alla collaborazione di Acer e dei volontari che condurranno le attività, nate per favorire l’incontro fra gli abitanti dello stesso quartiere, permettendo il più possibile la nascita di nuovi rapporti in nome del buon vicinato. L’augurio è che sia un pomeriggio di vera festa per tutti". Il programma della diciassettesima Festa dei vicini inizia dalle 16 con apertura e accoglienza, distribuzione gadget, cestini merenda e cartelle giochi. Dalle 16 alle 17.30 giochi di gruppo per bambini e ragazzi, alle 17 esibizione musicale (flautista Emmanuela Susca), alle 17.15 esibizione sportiva, poi alle 18 estrazione dei premi. Alle 18.30 premiazione, giochi e saluti finali, con chiusura alle 19.30. In caso di maltempo le attività si terranno al centro sociale Acquedotto.

Mario Tosatti