Tutto pronto per la Fiera: si parte il 19

La Fiera di Giugno è ai nastri di partenza: scatterà il prossimo 19 giugno e si concluderà con le celebrazioni religiose del Patrono San Giovanni, il 24. La presentazione ufficiale si è avuta venerdì in municipio, alla presenza del sindaco di Bondeno, Simone Saletti, degli assessori Francesca Aria Poltronieri (cultura) e Ornella Bonati (sport), assieme al parroco don Silvano. Il sindaco ha aperto i lavori parlando della storia della Fiera, che "era l’evento che apriva una volta l’estate, mentre oggi si inserisce in un contesto di appuntamenti. Ringrazio le associazioni presenti per uno sforzo collettivo che, come per gli eventi del Natale, dimostra la vitalità del territorio".

L’apertura del luna park di giovedì 19, alle 19,30, sarà soltanto uno dei tanti momenti indimenticabili della fiera. Per quanto riguarda gli spettacoli a tema musicale, Piazza Costa – con “Piazzetta in Festa”, il suo salottino e lo stand gastronomico del Futsal Ponte Rodoni – e viale Repubblica, sede della Festa Tropicana, si contenderanno lo scettro: giovedì 19, dalle 21, in piazza Costa si esibiranno nell’ordine “Voci e suoni di Bondeno”, spettacolo “Auxing, scuola di musica Bondeno”. Che concederà il bis il giorno seguente con “Soundtrack in un’Epoca”. A seguire, “Peligro” con balli e continuo scambio di costumi, il 21 giugno, poi “Souvenir Vintage Vibe” il 22 giugno (ore 21). In viale Repubblica, invece, la Festa Tropicana scatterà dalla sera del 20, tra spiaggia, foglie di palme e specialità gastronomiche. Sul piano musicale, “Emilia Rock Stars”, con tributo a Ligabue, Zucchero e Vasco Rossi (ore 21) e “Super 90 Party” alle 23. Il 21 giugno, ore 21, “Funk Club” con quattro decenni di musica di successo in scaletta, ed alle ore 23 “Perreo”, ovvero: il reggaeton invade Bondeno. Domenica 22, omaggio musicale a “Max Pezzali” (Play Max) e l’indimenticabile esordio degli 883. Si prosegue lunedì 23 (ore 21) con Oxxxa Live Show e, il giorno seguente (sempre alle 21) con Antonello Cuomo che interpreta Venditti.

Moltissime le associazioni in campo, sotto la regia della Pro Loco Bondeno: da Panarea2, alla citata Futsal Ponte Rodoni, con la Bondeno Calcio, il Pattinaggio Bondeno, Wild Eagle Dance Country School, l’Arma Aeronautica sezione di Bondeno, l’Ausl di Ferrara, il Club Vecchie Ruote, i Mattoncini più famosi del mondo e, infine, la Taverna di Beerholder. Coinvolte anche moltissime attività commerciali e artigianali per la birra e i loro prodotti. Sarà presente, ancora una volta, lo stand della città gemella di Dillingen.