Tutto pronto per la nuova edizione di ’RicreAmo la festa’. Fino a domenica giochi, spettacoli e buon cibo

Ai nastri di partenza la 16 ° edizione di “RicreAmo la Festa”, la sagra organizzata dai ragazzi dei gruppi di Azione Cattolica e dai volontari della parrocchia di Massa Fiscaglia. Ultimi giorni per iscriversi al torneo di calcio saponato misto (dai 14 ai 25 anni) ed al torneo di basket 3VS3, che si terranno nella giornata di domenica. Giovedì partirà l’Escape Room “Casino Royal” (solo su prenotazione , dalle 18 alle 24 ) mentre venerdì sera ci sarà la Cena con Delitto “Ombre sulle colline - Splendore e declino di Villa Belgioioso” (su prenotazione) . Il clou della festa nel weekend: sabato sera l’energia della “Napoli Band” per una serata dedicata alla tradizione della canzone partenopea, mentre domenica maxi happy hour “Spritziamo la festa” con la musica degli Acoustic Colors e concerto della Favole con un viaggio tra le più belle canzoni dei Nomadi. Sarà ovviamente aperto anche lo stand gastronomico mentre per tutta la settimana sarà attivo il punto bar piadineria. Tornei di calcio a 5 e beach volley partiti già da lunedì.