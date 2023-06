Tutto pronto per ‘Ponte in festa’ Concerti, proiezioni e mostre

Ritorna ‘Ponte in festa’. A partire da stasera e fino al 25 giugno piazza Buozzi di Pontelagoscuro si accende e sarà teatro del tradizionale appuntamento paesano organizzato dalla parrocchia di San Giovanni Battista, dall’Acd Pontelagoscuro 1947 e dalla Pro Loco, con la collaborazione e partecipazione di Vivere Insieme Pontelagoscuro, centro di promozione sociale ‘Il Quadrifoglio’, Cristalli nella nebbia e il patrocinio del Comune. Nel corso dei venticinque giorni del programma di ‘Ponte in festa’ sarà presente, come da tradizione, uno stand gastronomico a ridosso della parrocchia, una zona bar e la pesca di beneficenza. In piazza sarà allestito il palco su cui si esibiranno diverse band, stasera si parte con ‘Time Out’. Non solo musica a ‘Ponte in festa’. Lunedì alle 20.30 si terrà la proiezione di due filmati girati dalla classe V della scuola Carmine della Sala, poi il 12 sarà la volta dell’esibizione del gruppo ‘Easy dance team’ e il 13 si avrà la rappresentazione ‘A spass con la storia ad Frara’ della compagnia Sant’Agostino. Tra gli eventi collaterali, sabato alle 17 in sala Orsatti inaugura la mostra di Giuseppe Buscarino e Daniele Dallamagnana.

Mario Tosatti