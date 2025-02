Tutto pronto per ’Righe di periferia’. Calvano: "Incentiviamo la cultura"

Al via la rassegna ‘righe di periferia’ 2025. Una manifestazione letteraria che, per questa edizione, ha ottenuto anche il patrocinio della Regione e si svolgerà tra Pontelagoscuro, Barco e Ravalle. ‘Righe di periferia’ avrà inizio il 13 febbraio con un reading nella sala ’Nemesio Orsatti’ di Pontelagoscuro, complessivamente dieci incontri che termineranno sabato 14 giugno a Ravalle con la graphic novel di Gianfranco Vanno Collirio. Un’iniziativa programmata dal consorzio ’Eventi editoriali’ di Ferrara, con diverse associazioni che parteciperanno all’organizzazione. Si tratta dell’Acli ferrarese e del circolo di Pontelagoscuro, il comitato ’Vivere insieme Pontelagoscuro’, oltre a Librerie Coop, l’Aics, l’associazione di carattere sociale ‘Intornoate’ e il circolo Anspi che gestisce l’ex Casa del popolo di Ravalle. I dettagli sono stati presentati nella mattinata di ieri nella sede del consorzio Eventi editoriali, presenti tutti gli organizzatori e il consigliere regionale del Pd, Paolo Calvano.

"Il duplice scopo è quello di portare avanti un progetto di cultura diffusa – ha spiegato in apertura Sergio Gnudi, tra gli organizzatori – e quello di aiutare la rigenerazione urbana scoprendo o riscoprendo spazi oramai quasi totalmente dimenticati". Le presentazioni si terranno esclusivamente a Pontelagoscuro, al circolo Acli, la sala parrocchiale e la sala Nemesio Orsatti, inoltre, la rassegna ‘righe di periferia’ sarà presente anche a Barco nella sala della cooperativa Castello e nell’ex Casa del popolo di Ravalle. Tutti gli appuntamenti si svolgeranno alle 18 fino a giovedì 3 aprile per poi passare alle 18.30.

"La volontà e impegno da parte della Regione – ha aggiunto Calvano – è sempre quello d’incentivare la cultura diffusa. In questo caso si sono scelte le frazioni di Ferrara, incontri che sono occasioni per creare momenti di aggregazione ed accrescere l’attrattività. Si deve perseguire l’impegno affinché la gente torni a leggere maggiormente e quest’iniziativa sicuramente rientra in quest’ottica. Anche le tematiche affrontate negli incontri spesso vanno incontro alle problematiche di questi luoghi, spopolamento, chiusura dei servizi, difficoltà nel mantenimento della memoria storica".

Il tutto per un variegato panorama letterario e sociale, che tra gli altri avrà le rilevanti presenze di Enrico Franceschini con il suo ultimo giallo, pubblicato da Baldini e Castoldi e di Loriano Macchiavelli. Inoltre, saranno presentati diversi scrittori ferraresi con i loro ultimi lavori da Marta Casadei a Sergio Altafini, poi Carlo Magri, Piero Ferraresi e Lina Amicucci oltre ad altri saggisti come Saverio Fattori e Alessandro Naccarato.

Mario Tosatti