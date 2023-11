Tutto secondo copione anche nell’epilogo

Bendin

Dunque, tutto secondo copione, come avevamo scritto il 22 ottobre scorso mentre infuriava la polemica sulle dimissioni di Ovadia. Dopo aver interpretato la parte del libero pensatore (di estrema sinistra) censurato dal cattivone (ovviamente di destra), il direttore del Teatro comunale ha confermato in pieno la regola secondo la quale in Italia le dimissioni si annunciano ma non si danno mai sul serio. Regola quasi sempre seguita da un comma: a una richiesta di dimissioni segue quasi sempre

un "netto rifiuto" delle stesse.

Dopo tutto è raro che, in questo Paese, qualcuno rinunci a incarico (e cachet) se non per gravissimi motivi. Tutto secondo copione, dunque.

Moni Ovadia è persona intellettualmente onesta: è animato da sincera passione quando attacca Israele - a mio modesto parere sbagliando anche per aver perso, in questo specifico frangente, l’equilibrio necessario quando si ricoprono incarichi tanto delicati,

a maggior ragione se si interviene su materie così complesse -; così come è credibile quando confida

di aver temuto che le sue esternazioni potessero avere riprecussioni sul teatro e sui dipendenti (motivazione alla base delle annunciate dimissioni). Ma egli è anche uomo di teatro e di televisione e, come tale, perfettamente consapevole del polverone che sarebbe seguito. Sempre nella nostra riflessione di qualche giorno fa, auspicavamo una soluzione pacifica della polemica. E così è stato. Una soluzione - siamo sinceri - non motivata da nobili sentimenti o intenti: semplicemente non conveniva a nessuno un esito così tragicomico. Non conveniva a Ovadia, che per il suo lavoro è giustamente pagato; non conveniva al Cda, che aveva già dovuto assorbire le dimissioni di Resca e di altri consiglieri e che ha tutto l’interesse a proseguire senza ulteriori traumi, anche a tutela dei lavoratori; infine non conveniva al teatro, che anche per merito di Ovadia sta andando bene e che è un patrimonio da salvaguardare.