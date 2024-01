"Tv e teatro, le mie ‘prime volte’"

di Laura Guerra

Con un enorme curriculum fatto di cinema, teatro, tv e trasmissioni come Ballando con le stelle, Lasciami cantare, Tale e quale e Cash or trash, arriva in Pandurera a Cento, domani alle 21, Paolo Conticini con lo spettacolo ‘La prima volta’.

Conticini, ci parli dello spettacolo?

"Ci sono le mie prime volte, comprese le visite in questi teatri. Lo spettacolo nasce per causa di forza maggiore durante il lockdown, quando non si poteva andare in scena con compagnie grandi. Da un libro che avevo scritto ho estrapolato un po’ di cose e insieme a Luigi Russo abbiamo composto questo spettacolo dove racconto tutte le mie prime volte più importanti e significative, le canzoni che mi rappresentano di più, gli spaccati della mia vita, il mio primo bacio, quando mi sono sentito importante. Un pout pouri di eventi che hanno caratterizzato la mia vita. In questo modo ho avuto anche l’opportunità di far tornare un po’ di gente a teatro dopo il lockdown".

Ricorda la sua prima volta sul palco?

"Sì, avrei voluto essere ovunque meno che li. Già da un mese prima sentivo il countdown fino a che mi sono ritrovato dietro le quinte e stava per essere il mio turno. Quando il sipario si apre sai che lo spettacolo inizia, ma come per magia si è calmato tutto ed è diventato piacevole. Un po’ mi succede sempre. Nonostante faccia questo mestiere da 30 anni, ho sempre un po’ paura che il pubblico si accorga che sono uno che teme di fallire. Ma mi piace questa sensazione".

Che emozioni le dà il teatro?

"Il pubblico del teatro è come una bella donna che va corteggiata. Ogni volta ho davanti persone diverse da conquistare. E poi, a differenza di cinema e tv, dove quando giri hai tempi lunghissimi di registrazione e di responso del pubblico, a teatro alla battuta o all’aneddoto il pubblico risponde subito. O gli piaci o no. Così mentre recito ascolto il pubblico, lo percepisco, sento dove devo accelerare o intuire dove rallentare. È un bel rapporto guardando negli occhi le persone e bellissimo è il contatto diretto".

Quale la differenza tra cinema e teatro?

"Il cinema sta vedendo pochi film andare bene e c’è il dubbio che abbia preso una botta irreversibile con l’avvento delle piattaforme e il prezzo dei biglietti. La caratteristica del teatro è che ogni replica non è mai uguale all’altra".

A proposito di cinema, una delle sue sliding doors potrebbe essere l’incontro con Christian De Sica e quindi i cinepanettoni?

"Sì, nello spettacolo racconto il nostro incontro e la prima volta del provino. È stata una porta d’ingresso principale: ho avuto la fortuna di lavorare vicino ad attori che sono stati una grande scuola".

Crede che la crisi dei cinepanettoni sia dovuta al troppo politically correct?

"È finito un ciclo di attori che sapeva raccontare gli italiani e le mode del momento. Tutto ciò che si diceva nei film di Natale erano le esasperazioni dei difetti della società. Così il pubblico al cinema faceva un viaggio nei luoghi di vacanza e si rivedeva nei propri difetti. È finito questo ciclo, ma non so se dipenda da chi non sa più raccontare quel tipo di Italia o se è cambiato proprio il costume".

Tanti successi, l’ultimo è Cash or trash: cosa le piace di questo format?

"Quando me l’hanno offerto mi sono chiesto che ci avrei fatto col martelletto delle aste in mano. Ma fortunatamente anche stavolta ha prevalso la mia parte positiva. Uno spettacolo che fa sorridere, educato, d’altri tempi".