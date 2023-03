TXT cerca un addetto al ricevimento merci

@TXT Educational Provider, azienda leader nazionale da oltre vent’anni nella fornitura di soluzioni innovative e digitali in ambito editoriale e nella distribuzione di prodotti, contenuti e servizi in ambito Educational, cerca addetto a ricevimento merci per la nuova sede di Ferrara. La persona sarà inserita all’interno del reparto logistico, si occuperà della verifica della corrispondenza delle quantità fisiche di merce consegnate e le quantità indicate sul documento di trasporto e fattura. Inoltre, dovrà dedicarsi alla registrazione del carico in ingresso e gestione delle richieste di ritiro da parte dei fornitori. Inquadramento lavorativo con un contratto a tempo determinato con fine assunzione e formazione specifica. Richiesti doti di organizzazione e problem solving, precisione e versatilità.