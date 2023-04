TXT Educational Provider alla ricerca di un impiegato

TXT Educational Provider, azienda leader nazionale da oltre vent’anni nella fornitura di soluzioni innovative e digitali in ambito Editoriale e nella distribuzione di prodotti, contenuti e servizi in ambito educational, cerca un impiegato o impiegata nell’ambito amministrativo per la nuova sede di Ferrara. La persona dovrà avere precisi requisiti e si occuperà di supportare il reparto tecnico, in tema di contabilità, sicurezza oltre al rifornimento di materiali. È previsto un inquadramento a norma di legge commisurato all’esperienza, iniziale contratto a tempo determinato part-time e formazione specifica. Tra le richieste, l’iscrizione alle liste di collocamento, un’ottima conoscenza del pacchetto office, in particolare del programma Excel, preferibile precedente esperienza, anche breve, in ruoli specifici nell’amministrativo o contabili. La sede di lavoro sarà a Ferrara.