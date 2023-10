Txt Educational Provider cerca sistemisti Windows

TXT Educational Provider, azienda leader nazionale nella fornitura di soluzioni innovative in ambito editoriale, cerca sistemista windows junior, ambosessi per la nuova sede di Ferrara. La persona ricercata e da inserire nell’azienda si occuperà d’installazione, configurazione e manutenzione di sistemi operativi Windows, supporto alla risoluzione di problemi hardware e software, configurazione e gestione di switch, router, firewall e stampanti, collaborazione con il team IT per implementare soluzioni di sicurezza e backup. È richiesto diploma o laurea in informatica o equivalente, competenze di base di networking e di troubleshooting, conoscenza di sistemi operativi Windows, ottima capacità di problem solving e di lavoro in squadra, buone competenze di comunicazione e di presentazione e capacità di apprendimento veloce. L’azienda offre un inquadramento a norma di legge commisurato all’esperienza, iniziale contratto a tempo determinato full-time e formazione specifica.